Recuperamos espacios públicos para hacer deporte: Mara Lezama

CANCÚN, Q.R.- “Me enorgullece ver a tantas familias diciendo sí al deporte y a una vida sana, en apoyo a los bomberos”, destacó la Presidente Municipal Mara Lezama al dar el silbatazo de salida a la “Octava Carrera 5K PriceTravel”, en la que participaron niños, jóvenes y adultos, realizada en la Avenida Bonampak, a beneficio del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún.

Seguiremos apoyando hacer ciudadanía para recuperar la paz en la ciudad a través del deporte, recalcó la Primera Edil al cumplir en los hechos la recuperación de espacios públicos, toda vez que esta competencia tuvo su punto de partida en el espléndido escenario del Malecón Tajamar, cuyas vialidades fueron abiertas recientemente para el disfrute de ciudadanos y turistas.

Por ello, la Primera Autoridad Municipal recalcó que “seguiremos diciendo sí a tomarnos de la mano y hacer cosas a favor de la ciudad. Unidos en pro del deporte, la convivencia sana de la ciudadanía y de una buena causa”.

Añadió que “nuevamente, el grupo PriceTravel se hace presente para apoyar a los Bomberos de Cancún. Reconozco y agradezco la labor que realizan desde hace años por apoyar las causas de nuestra ciudad, además de su gran trabajo en la promoción turística de este destino”.

La Primera Autoridad Municipal mencionó que su administración continuará fomentando este tipo de acciones que impulsan la actividad deportiva de las personas. “Vamos a seguir apoyando los eventos deportivos; son un excelente camino para una vida saludable y para que niños y jóvenes adopten hábitos positivos, además de promover valores”, dijo.

El evento deportivo se realizó con la intención de recaudar fondos que serán destinados a la adquisición de equipo y herramienta para eficientar las tareas, así como ofrecer mayor seguridad al personal de esta dependencia.

Mara Lezama invitó a todos los benitojuarenses a sumarse en actividades que aportan a recomponer el tejido social, a tomarse de la mano, para recuperar la paz y realizar acciones que apoyen a los cancunenses, además, refrendó que el deporte da beneficios de forma individual y social, al aprender sobre disciplina, respeto y trabajo en equipo.

Al concluir la carrera, la Primera Edil felicitó a los competidores por su empeño y dedicación hacia el deporte, además hizo entrega de las medallas de tercer, segundo y primer lugar a los ganadores de cada categoría.

AM.MX/fm

The post Recuperamos espacios públicos para hacer deporte: Mara Lezama appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin