Reformas electorales y nombramiento de consejeros deben ser por consenso: Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO.- Un problema de legitimidad de origen de los nuevos integrantes del Consejo General puede ser dañino para la democracia, por lo que su designación debe realizarse con el más amplio consenso de todas las fuerzas políticas, afirmó el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

“La Cámara de Diputados está por nombrar a cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE y el asunto no es menor y se debe entender que un problema de legitimidad de origen en quienes son los encargados de legitimar las reglas de la competencia electoral, puede ser dañino para la democracia”, señaló.

Lorenzo Córdova sostuvo que, tanto en las reformas electorales como en el nombramiento de las y los nuevos consejeros electorales, se debe privilegiar el consenso.

“En las reglas del juego democrático el consenso es un elemento casi indispensable, porque son las reglas del juego con las que los actores políticos van a jugar y a las que van a someterse; y si esas reglas no son aceptadas por todos, difícilmente el juego va a llegar a buen puerto, ya que éstas, cuando alguien pierda, pueden ser objetadas. Y lo mismo vale para los árbitros”, dijo.

Al impartir la conferencia magistral “Retos de la Democracia Mexicana Frente al 2021”, en el Auditorio Fernando Castellanos Tena de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Consejero Presidente enfatizó que el INE puede ir a las elecciones de 2021 con las reglas actuales.

“No hay que cambiarle nada a las leyes electorales para organizar con éxito las elecciones de 2021; pero ello no significa que las leyes electorales no sean perfectibles, cualquier reforma electoral que pretenda aprobarse en el periodo ordinario en curso debe mantener la autonomía del INE y las bases de equidad, certeza y representación de la pluralidad”.

Destacó que el 6 de junio de 2021 se renovarán los 500 diputados con posibilidad de reelegirse por primera vez, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y en 30 entidades habrá elecciones municipales, lo que da un total de casi 3,500 cargos de elección popular.

En presencia de académicos, magistrados y consejeros electorales locales, Córdova mencionó que son incorrectas las visiones creacionistas de la democracia. “Es profundamente equivocado y dogmático sostener que la democracia no surgió por espontaneidad el 1 de julio de 2018, lo que ocurrió ese día es el puerto de llegada de un proceso de democratización de cuatro décadas”.

Prueba de que el sistema electoral que hemos construido los mexicanos, añadió, es la posibilidad de alternancia, la cual es una realidad en el país.

Argumentó que, en las últimas 36 elecciones de gubernatura, ha existido alternancia en el 63.89 por ciento de las contiendas, y de la cual se han beneficiado todos los partidos.

