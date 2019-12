Registra 4T avance de 50% en materia legislativa; quedará lista en 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque en los hechos y en las acciones de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, como los integrantes de su gabinete y las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión afirman que está en marcha plenamente, a nivel legislativo este proceso cuenta con avances de 50%.

Las acciones encaminadas a la austeridad republicana, como en el combate a la corrupción y poner como prioridad a los pobres, como en los programas sociales ya son un hecho; sin embargo, se hace necesario que todo ello quede plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en leyes secundarias y reglamentos.

El diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, dijo en entrevista con Notimex que los temas sociales ya se encuentran inscritos en la Constitución, pero aún falta por andar en los temas económicos, fiscales y financieros.

Explicó que las condiciones internacionales complican las decisiones en materia económica, pues la idea es que al Banco de México se le amplíen facultades, pues hasta ahora solamente tiene el manejo de la política monetaria, para controlar la inflación, pero es necesario darle atribuciones en materia de generación de empleo y de crecimiento económico.

Refirió que en el primer año de gobierno, en materia legislativa se aprobaron en el Congreso de la Unión 14 decretos que reformaron 29 de los 136 artículos constitucionales, lo que representa un avance muy importante, pero ello apenas representa aproximadamente 50 por ciento de lo que se ha planteado la Cuarta Transformación.

Entre las reformas más sobresalientes que se lograron en el primer año que apenas se cumplió, destaca el haber otorgado al Ejército Mexicano facultades para que intervenga en la lucha contra la inseguridad, además de la creación de la Guardia Nacional que ya opera en el territorio nacional.

También se aprobaron nuevas figuras jurídicas, como la revocación de mandato y la eliminación del fuero constitucional, además de la posibilidad de que el presidente de la República sea juzgado en funciones, cuando haya cometido violaciones a las leyes.

De acuerdo con el diputado petista, “ha sido un trabajo intenso este año; nos falta para instalar el marco constitucional base para la ruta de lo que llamamos la Cuarta Transformación, algunas de las reformas constitucionales”.

Entre los pendientes de reformas constitucionales, dijo, está el de “elevar a rango constitucional los programas sociales que están ahora y que no tengan reversa en los próximos sexenios, que no venga otro gobierno y retire los apoyos que el presidente López Obrador ha instituido.

“Nos falta también revisar a fondo el tema de las funciones del Banco de México y esperamos que esa también pueda avanzar, como la revisión del sistema de las pensiones que está con dificultades y agonizando; nos falta el tema de la desaparición de las afores y avanzamos para desparecer el outsourcing”, adelantó.

En este proceso reformador, el Congreso de la Unión ha aprobado nueve leyes nuevas, leyes reglamentarias o secundarias, pero el año próximo todavía habrá más reformas constitucionales y seguramente el marco jurídico constitucional y normativo podrá estar listo hasta que concluya la LXIV Legislatura en 2021.

El coordinador parlamentario del PT reconoció que, en algunos casos, las reformas constitucionales no han llegado hasta el punto de la profundidad propuesta en las iniciativas del Ejecutivo federal, pero los conceptos, las acciones, los propósitos de las reformas constitucionales se encuentran debidamente plasmados en las leyes y en las reformas constitucionales aprobadas.

Para el próximo año, “Yo creo que vamos a seguir con algunas reformas constitucionales y como esta que te decía de convertir como derecho los programas sociales y eso debe quedar en la Constitución, no puede quedar en una ley secundaria, sino en la reforma al Artículo 24 de la Constitución”, concluyó

