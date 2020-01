Rehabilitan Jardín de las Artes Gráficas

CIUDAD DE MÉXICO.— La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, entregaron a la comunidad de la colonia Doctores el remodelado Jardín de las Artes Gráficas, el cual fue intervenido de manera integral en los últimos meses.

Néstor Núñez agradeció la participación del Gobierno de la Ciudad de México para intervenir en dicho espacio público, en el cual se colocaron 106 luminarias con tecnología Led, a fin de hacer el camino más seguro para los transeúntes.

Al respecto, la mandataria capitalina destacó que, especialmente, la iluminación contribuirá a la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas, de acuerdo al programa del Gobierno de la Ciudad de México, “Camina libre, camina segura”.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios del Gobierno capitalino, Jesús Esteva Medina, indicó que se pintaron seis murales en todo el perímetro con el tema referente a mujeres, así como 50 metros de fachadas, y se atendieron 49 baches. También se echaron a andar cinco fuentes, cuatro de ellas históricas al ser trasladadas en 1959 del Zócalo hasta el parque.

Las áreas verdes fueron procuradas a través de la poda de árboles, la siembra de tres mil plantas, y la colocación de mulch, agregó el funcionario del Gobierno local. También se colocaron juegos completos para niños y ejercitadores.

