Reportan ataque con misiles en las cercanías de la embajada estadounidense en Bagdad

BAGDAD.- Según fuentes de seguridad local, al menos un par de proyectiles impactaron este sábado la Zona Verde de Bagdad, lugar donde se encuentra la embajada de los Estados Unidos en Irak. Además, se registró otro ataque en una base aérea iraquí que aloja soldados estadounidenses al norte de la capital.

El ataque se habría producido en la base aérea de Balad, la cual se encuentra a unos 64 kilómetros de Bagdad. Sin embargo, también se ubica cerca de la llamada Zona Verde, lugar donde se localiza la embajada estadounidense en Irak.

Inmediatamente después, drones estadounidenses sobrevolaron la base en misiones de reconocimiento, añadieron estas fuentes.

De acuerdo con un comunicado, la milicia iraquí ha pedido a sus militares que se alejen de las bases norteamericanas luego de lo ocurrido, para evitar convertirse en “escudos humanos” de posibles nuevos ataques contra Estados Unidos.

Estados Unidos desplegó esta semana refuerzos militares en el área para proteger a sus diplomáticos y soldados en Irak, luego del asalto a la embajada y del ataque estadounidense con un dron que mató el viernes al general iraní Qassem Soleimani.

