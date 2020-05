Retrasan estreno de ‘John Wick 4’ y otras cintas de Lionsgate

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia de coronavirus ha impedido el desarrollo de la cuarta entrega de John Wick por lo que la cinta tendrá que retrasar su llegada a los cines.

Lionsgate anunció una nueva calendarización de sus películas debido a la crisis que se vive por el COVID-19. Según información de The Hollywood Reporter, John Wick se retrasa un año, y ahora llegará el 27 de mayo de 2022 a la pantalla grande.

Si bien no se indican las razones, en una entrevista previa el director de la saga, Chad Stahelski, había comentado que el guión de la película aún no está listo y el desarrollo de esta además podría verse afectado por su trabajo y el de Keanu Reeves en Matrix 4, una película cuyas filmaciones están en pausa debido a la pandemia.

“Matrix llevaba solo cuatro semanas cuando todo esto sucedió. Entonces, Keanu debe terminar su compromiso con The Matrix, que es un gran tema y que creo que probablemente lo llevará hasta el final del año. Luego tenemos que pasar a nuestro modo de preparación y comenzaremos (con John Wick)”, dijo Stahelski.

Además, algunas otra producciones del estudio modificarán su fecha de estreno pactada.

The Hitman’s Wife’s Bodyguard – 20 de agosto de 2021

Fatale – 30 de octubre de 2020

Barb & Star Go to Vista Del Mar – 16 de julio de 2021.

Voyagers – 25 de noviembre de 2020

The Asset – 23 de abril de 2021

American Underdog – 10 de diciembre de 2021

The Devil’s Light – 8 de enero de 2021

