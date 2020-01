Retraso en Tren Ligero, por miedo de operadores al aumento de velocidad

CIUDAD DE MÉXICO.— El temor de los operadores del Tren Ligero por aumentar la velocidad de los trenes interrumpió el inicio de operaciones este viernes, previsto para las 5:00 horas pero que comenzó alrededor de las 7:00. Este jueves, tras la reapertura del tramo de Tasqueña al Estadio Azteca, el servicio también sufrió fallas.

El titular del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Guillermo Calderón, indicó que el atraso en el servicio del Tren Ligero ocurrido este viernes tuvo que ver con la preocupación de los operadores por el aumento de velocidad, pues a pesar de que habían hecho pruebas con unidades vacías, la sensación cambió al tener pasajeros.

El director del Tren Ligero. Guillermo Calderón, explicó que los retrasos del servicio de esta mañana se debieron a que conductores tuvieron dudas de circular en nuevas vías y que atenderán sus peticiones https://t.co/vZs7taLb41 — CIUDAD (@reformaciudad) January 17, 2020

Calderón Aguilera señaló que la operación estará con un esquema de velocidades bajas y se irán incrementando paulatinamente; asimismo, indicó que se realizó un diálogo con los trabajadores y sus representantes sindicales, con lo que la operación se estableció desde las 07:00 horas.

“Hubo inconveniente con algunos operadores que no se sentían seguros de ingresar al nuevo patrón de manejo al nuevo corredor; entonces, estuvimos dialogando desde las 05:00 hasta las 06:30 de la mañana y coincidimos en que daremos unos días de aprendizaje, días o semanas, lo que se requiera, para ir aumentando paulatinamente la velocidad”, apuntó.

El servicio del tren ligero esta mañana tuvo un retraso de una hora en su inicio. Después de unos minutos de negociación el servicio se reestableció a las 06:10 horas. Durante el día se va a estar monitoreando el servicio. — Transportes Eléctricos CDMX (@STE_CDMX) January 17, 2020

Sobre el atraso del reinicio de operaciones en el tramo Tasqueña–Estadio Azteca, Guillermo Calderón explicó que fue por una sobrecarga de energía eléctrica y no porque estuvieran mal los trabajos de rehabilitación.

“Lo que sucedió ayer, y no pudimos cumplir con la hora programada para reiniciar, es que tuvimos una sobrecarga de energía eléctrica sobre la catenaria que provocó la falla de la tarjeta de control de uno de los trenes. Era el primer tren que estábamos integrando al servicio, quedó varado y en lo que resolvimos el inconveniente transcurrieron un par de horas”, concluyó.

20 mins esperando el tren y ya se detuvo una estación antes de registro federal pic.twitter.com/Fu1zaRpsIE — Lux (@Luxbel_) January 17, 2020

