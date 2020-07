Ricardo Anaya niega presuntos sobornos por aprobar reforma energética

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se dieran a conocer supuestas declaraciones de Emilio Lozoya en las que admitió que el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó millonarios sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para que aprobaran las reformas del Pacto por México, Ricardo Anaya negó los dichos y los calificó como absurdos.

A través de una carta dirigida al diario Reforma, Anaya expuso que la información es “absolutamente falsa”, argumentando que tanto él como el PAN llevaban años impulsando la reforma energética, la cual fue aprobada en agosto de 2013. Además, agregó que él jamás ha cometido un acto indebido.

“La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética. Yo apoyé la reforma con enorme convicción”, afirmó Anaya.

El ex candiato presidencial del PAN, aseguró que dichos señalamientos solo buscan “golpearlo” y hacer justicia con fines políticos ante el proceso electoral de 2021.

“Es claro el interés de golpearme, nuevamente, en el contexto del proceso electoral que está por iniciar. Por el bien de México es importante que se haga justicia y se conozca la verdad”.

La acusación hecha por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, reveló que hubo sobornos a integrantes del Partido Acción Nacional, entre ellos Ricardo Anaya, por más de más 52,000 millones de pesos, con el fin de que se diera el visto bueno a la reforma energética.

Por su parte, el Partido Acción Nacional emitió un comunicado para fijar su postura en contra de la corrupción.

En una serie de puntos, el PAN señaló que no tolerará ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona, como tampoco “que se use la justicia como instrumento de propaganda para dañar al partido”.

Además, refirieron que quien acusa está obligado a probar.

“Hasta el momento solo son dichos de un presunto criminal que podría acusar a los adversarios del gobierno federal, con tal de salvar su situación jurídica como indiciado”.

El PAN pidió a las autoridades encargadas del caso que se conduzcan con legalidad y que hagan justicia de manera pronta y expedita, para deslindar responsabilidades.

Según el PAN, estas supuestas declaraciones del ex director de Pemex pretenden ser usadas como “una cortina de humo” ante “el fracaso del gobierno de López Obrador en la economía, con el creciente desempleo, la pésima gestión ante el COVID-19 y las muertes que pudieron evitarse”.

Al igual que Anaya, indicaron que sus entonces legisladores “no tenían que ser convencidos de la Reforma Energética, ni de su legislación secundaria”, ya que el partido siempre ha estado a favor de impulsar la competitividad del sector energético.

