Riesgo de una pandemia de coronavirus “se volvió muy real”: OMS

CIUDAD DE MÉXICO.— El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la “amenaza de una pandemia” por el coronavirus Covid-19 “se volvió muy real”, debido a que ha contagiado a cerca de 110 mil personas en numerosos países.

“Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real. Pero sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse”, apuntó el directivo de la OMS durante una conferencia de prensa en Ginebra.

“No estamos a mercer del virus”, Tedros Adhanom, quien ha instado a la comunidad internacional a comprometerse a tomar las medidas que sean necesarias para evitar la propagación del Covid-19.

Hasta el momento, el número de personas infectadas por el coronavirus Covid-19 en el mundo llegó a 109 mil 946 —de las cuales 3 mil 819 fallecieron— en 99 países y territorios, según un balance de AFP sobre la base de fuentes oficiales.

Los países más afectados después de China son Corea del Sur (7 mil 382 contagios y 51 muertos), Italia (7 mil 375 casos, 366 muertos), Irán (6 mil 566 casos, 194 muertos) y Francia (mil 126 casos, 19 muertos).

“De los cuatro países con más casos, China está logrando controlar su epidemia de Covid-19 y además está cayendo el número de casos reportados desde Corea del Sur. Estos dos países están demostrando que nunca es demasiado tarde para darle la vuelta a la marea del coronavirus”, reconoció Tedros Adhanom.

