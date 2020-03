Robert De Niro podría unirse al elenco de ‘Guardianes de la Galaxia 3’

CIUDAD DE MÉXICO.- El camino que tomará Marvel después de Avengers: Endgame (2019) aún es incierto pues se sabe muy poco sobre los proyectos para las fases 4 y 5 de este universo cinematográfico; sin embargo, parece que buscarán incorporar actores de renombre en futuras películas y Robert De Niro es uno de ellos.

Según el sitio We Got This Covered, Robert De Niro podría unirse a la Guardianes de la Galaxia vol. 3 como uno de los villanos de la cinta, dando vida a High Evolutionary quien se enfrentaría al equipo, además de Adam Warlock.

Se ha dicho que, originalmente, el papel fue ofrecido a Mark Hamill, pero al no haber una respuesta por parte del actor sobre si se integrará al elenco, el estudio ya tiene en la mira a De Niro, que recientemente pudimos verlos en Joker (2019) y The Irishman (2019).

Anteriormente ya había sido anunciada la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, pero ante la sorpresiva salida del director James Gunn de Marvel Studios esta fue suspendida. Actualmente el director se encuentra trabajando en The Suicide Squad para el Universo Extendido de DC y no será hasta que termine con este proyecto que podrá regresar a Marvel para dar luz verde a la nueva entrega de los Guardianes.

Sobre esta nueva aventura del equipo galáctico se sabe muy poco. Se ha rumorado que la historia contará el origen de Rocket Raccoon y que presentará a la hija de Drax, quien supuestamente había muerto.

La misma fuente ha informado que esta cinta podría marcar la despedida del equipo original de Guardianes e introducir uno nuevo integrado por Beta Ray Bill, Adam Warlock, Bug, Moondragon y Phyla-Vell.

