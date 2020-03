Ryan Reynolds podría regresar al Universo de DC

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la compra de Fox por parte de Disney, el futuro de Deadpool ha sido incierto pues la dos cintas de este sanguinario personaje no encajan con la línea que ha seguido el UCM, por lo que Warner Bros. estaría aprovechando esta coyuntura para tratar de regresar a Ryan Reynolds al Universo Extendido de DC.

Ryan ya tiene historia en el cine de superhéroes aunque no siempre ha logrado encantar al público. Su primera participación fue en Blade: Trinity (2004), la cual fue destruida por la crítica. Más tarde llegó su primera aparición como el Deadpool en X-Men Orígenes: Wolverine (2009) la cual no tuvo el resultado esperado.

En 2011 se unió al universo de películas de DC interpretando a Hal Jordan, el famoso Linterna Verde, siendo este uno los grandes fracasos en su carrera pues la crítica no le favoreció y significó pérdidas millonarias para Warner Bros. ya que, con un presupuesto de $200 millones de dólares, sólo recaudó en taquilla poco más de $219 MDD.

Después de esto, llegó a su carrera Deadpool que se ha convertido en uno de los personajes del cine de superhéroes más querido por los fans lo que ha llevado a Ryan Reynolds a mantenerse vigente.

A pesar del fracaso de Linterna Verde, Warner no quita el dedo del renglón y podría traerlo de vuelta a su universo cinematográfico para interpretar uno de los personajes más pedidos por los fans de los comics: Booster Gold.

Este posee tecnología avanzada que le da la habilidad de volar, lanzar proyectiles de poder, campos de fuerza y una fuerza mejorada. Bosster Gold es retratado al principio como un personaje vanidoso y egoísta, quien se hace superhéroe únicamente para ganar fama y popularidad, pero ciertos acontecimientos en su vida lo llevaron a convertirse en un verdadero héroe.

Aún se desconoce si el estudio ya se puso en contacto con el actor o si las negociaciones ya han comenzado, lo único seguro es que Warner quiere que Reynolds se ponga el traje de Bosster Gold.

Por ahora parece difícil que Ryan regrese a DC pues, a pesar de la diferencias entre Deadpool y el resto de los héroes de Marvel, ya se ha anunciado una tercera entrega del antihéroe.

