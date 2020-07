Se arma batalla campal entre vagoneros y policías en Metro Pino Suárez; hay 2 detenidos

CIUDAD DE MÉXICO.— La tarde de este miércoles se registró una batalla campal entre policías y vendedores ambulantes en las instalaciones de la estación Pino Suárez, Línea 2; al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que dos personas fueron remitidas al juzgado cívico.

Videos publicados en redes sociales muestra el momento en el que vagoneros y policías se enfrentan olvidando la Sana Distancia; además se observa que varios de los vendedores no portaban el cubrebocas.

De acuerdo con el STC Metro, la riña se originó tras la remisión de dos personas que ejercían el comercio informal dentro de las instalaciones, lo que infringía las medidas implementadas ante la contingencia sanitaria, como el uso correcto de cubrebocas, la sana distancia y evitar gritar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) contuvieron los desmanes de un grupo de personas, quienes reclamaban la remisión de dichas personas. No se reportaron lesionados.

Uno de los accesos a la estación Pino Suárez tuvo que cerrar por un lapso de 20 minutos, pues a los alrededores se ubica la Agencia del Ministerio Público, en donde también se registraron algunas confrontaciones. Posteriormente, el STC Metro aseguró que todo se encontraba en orden y la circulación de los trenes era continua.

