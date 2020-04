CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el el día de ayer el presentador de noticias Javier Alatorre hiciera un llamado a no hacer caso a las recomendaciones dadas por el subsecretario de Salud ante la pandemia de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Hugo López-Gatell y consideró que Alatorre sólo cometió un error.

A través de su mensaje sabatino, el presidente López Obrador pidió a la ciudadanía seguir la recomendaciones de López-Gatell pues “es un gran especialista mexicano”.

“Mi recomendación, por mi investidura de Presidente de la República es que sigamos las recomendaciones, los consejos que nos están transmitiendo los especialistas. De manera muy particular las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell”, dijo.

AMLO recordó que el subsecretario de Salud está apoyado de un grupo de especialistas, científicos, integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y premios nacionales de ciencia para tratar la epidemia de coronavirus.

En cuanto al caso de lo dicho por TV Azteca, López Obrador mencionó que Javier Alatorre sólo se equivocó. Sostuvo que si bien fue un error, sí estuvo mal lo que hizo la televisora al invitar a la gente a no seguir las recomendaciones para evitar la propagación del virus.

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso al Doctor Hugo López-Gatell. Fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como cometemos errores todos. Además hizo uso de su libertad”, dijo el mandatario.

Continúa leyendo:

TV Azteca pide no hacer caso a López-Gatell

AMX/KMJ

The post “Se equivocó mi amigo Javier Alatorre”: AMLO appeared first on Almomento.mx.