Se rasgan las vestiduras por nombramiento de Isabel Arvide: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador defendió el nombramiento de la periodista Isabel Arvide como nueva cónsul de Estambul, en Turquía. Reclamó que haya quienes “se rasgan las vestiduras” ante el nombramiento.

“No tiene malos antecedentes yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior, fue Premio Nacional de Periodismo en columna o análisis político, la primera mujer en recibirlo. No sé por qué ahora se ponen tan estrictos cuando se trata de una propuesta para una cónsul, una mujer periodista”

Pide que se revise quiénes han estado de cónsules, “no somos iguales, ya no está Medina Mora… Ahora se rasgan las vestiduras, pero somos libres, todo mundo tiene derecho. No hay amiguismo, ni influyentismo, es una situación que tiene que ver con tener periodistas y ciudadanos en el Vaticano”.

Aseguró que Arvide está bien preparada, “ha escrito bastante, es polémica, hay cónsules que a lo mejor no tienen textos escritos, ella está preparada”.

López Obrador, informó que el próximo 1 de octubre los trabajadores al servicio del Estado que realizan actividades no esenciales regresarán a las oficinas, pese a que se tenía planeado que sería el 1 de agosto.

“Ya se tomó la decisión de que no se regrese en dos meses, agosto y septiembre, hasta el 1 de octubre, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, seguimos trabajando igual como lo hemos venido haciendo, hay áreas donde tenemos que estar en el gobierno, todo lo que es atención a la gente, la seguridad pública, desde luego el sector salud y Presidencia”.

La Secretaría de Salud informó recientemente los lineamientos para el regreso a labores, para personas con enfermedades crónicas. Señaló que únicamente será con el semáforo en amarillo y respetando todas las medidas sanitarias.

López Obrador anunció que a partir del martes iniciará una gira de trabajo por el noroeste del país, iniciando en Nayarit y concluyendo el viernes en Los Cabos, Baja California Sur.

¿A dónde irá?

– Martes en Nayarit

– Miércoles en Culiacán, Sinaloa

– Jueves en Obregón, Sonora,

Giras por municipios y pueblos.

– Viernes en Baja California Sur

– Reunión de Gabinete de Seguridad en Los Cabos

Su visita a Nayarit se debe a la inauguración de las obras de rehabilitación del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) que dejó el huracán Willa en 2018.

