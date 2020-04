Secretaría de Agricultura no autorizó a cerveceras reanudar producción

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aclaró que no emitió una autorización a la industria cervecera para mantener o reanudar la producción.

Lo anterior se originó luego de que la Sader envió el pasado 6 de abril una carta a la Cámara de la Industria de la Cerveza y de la Malta, sobre la conveniencia de reanudar la producción de cerveza, para no afectar a los productores de cebada ante la caída de ingresos provocada por el impacto de la pandemia.

La dependencia de gobierno precisó en un comunicado que “la comunicación entre la Dirección General de Fomento a la Agricultura y la Cámara de la Industria de la Cerveza y de la Malta, que trascendió este viernes, se limita exclusivamente a facilitar la relación entre productores de cebada y representantes de la industria, con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, el abasto y los compromisos de compra pactados”.

“Las funciones de la Sader, en el caso que se refiere, claramente son las de convenir con la industria que se compre la cosecha, puesto que los agricultores no tienen la capacidad de almacenar el grano”, indicó.

Añadió que las disposiciones son del Consejo de Salubridad General y las acciones extraordinarias para suspender actividades no esenciales son de la Secretaría de Salud, y tienen como finalidad el distanciamiento social a partir de la reducción de las actividades económicas.

Las disposiciones se encuentran en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020.

“La Sader seguirá atenta a las medidas y lineamientos establecidos por el Consejo de Salubridad General, a efecto de mantener su operación en línea con sus disposiciones”.

