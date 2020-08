Sectur emite denuncia por daños a la imagen turística de México

CDMX.- El secretario de turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, informó que la dependencia a su cargo interpuso una denuncia en contra de los responsables por los daños relacionados con la imagen turística de México.

El titular de Sectur explicó que Visit Mexico fue el portal oficial de promoción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), con un costo de operación de seis millones de pesos anuales; que mantenía alianzas con empresas privadas como BestDay, operando con su motor de reservaciones.

Con motivo de la disolución y liquidación del CPTM, el portal pasó a depender de la Secretaría de Turismo (Sectur) para continuar los servicios digitales de promoción turística.

Así, se celebró un convenio de concertación con la empresa Braintivity S.A. de C.V., presidida por el empresario Marcos Achar. La estrategia planteó la administración, operación y uso del portal Visit Mexico, así como de sus micro sitios.

Los alcances y dimensión que se logran mediante acuerdos y patrocinios con diversas empresas y organizaciones para la reformulación del nuevo portal, como Fuerza Migrante, New York Yankees, Discovery Network, Concanaco, MasterCard, Ford Motor Company, Google y Aeroméxico, entre otras, hacen que el proyecto del nuevo portal se convierta en un programa fuertemente atractivo.

En conferencia de prensa virtual, informamos que la Secretaría de Turismo ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República, una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por presuntos actos ilícitos y daños relacionados con la imagen turística de México. pic.twitter.com/uYn4uZ19gH — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) August 10, 2020

El secretario Torruco Marqués precisó que, en este contexto, el 24 de julio de 2020, apareció en el sitio web la leyenda: “Suspensión por falta de pago”, lo cual inhabilitó la página.

Por esta razón, la Sectur requirió a Braintivity un informe de la situación del portal. Asimismo, envió una carta a Network Solutions y Web.com Group, Inc., empresas registradoras de dichos dominios, solicitándoles la entrega de los mismos.

Sin embargo, Tecnocen renovó a su nombre los dominios por lo que únicamente se efectuó la recepción de la cuenta ligada a visitmexico.com.

Por ello, se solicitó, mediante oficio del 7 de agosto, el re direccionamiento de la página web visitmexico.com hacia visitmexico.mx, al incumplir lo acordado en el acta de entrega, pues aunque entregaron y bloquearon los dominios, se quedaron con el control.

Derivado de lo anterior, el portal presenta inconsistencias en la información y en la traducción en idioma inglés por lo que la Sectur rechaza a quien tendenciosamente subió información para ridiculizar y dañar la imagen turística de México.

Finalmente, el titular de Sectur expresó que la dependencia interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de los responsables.

