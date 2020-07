Secuestran a 20 empresarios en Puerto Vallarta, señalan al CJNG

JALISCO.- Un grupo de alrededor de 20 jóvenes, la mayoría de ellos empresarios originarios de Guanajuato, fue privado de su libertad por hombres armados el fin de semana pasado en Puerto Vallarta, Jalisco.

Fuentes cercanas a las víctimas (al menos 10 de ellas identificadas como pequeños empresarios) informaron que el grupo ya había sido ubicado por los delincuentes, al parecer integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante el trayecto de su viaje conocido como “Vallartazo“, que parte desde Guadalajara, pasa por Ameca, Talpa de Allende y llega a Puerto Vallarta.

Testigos informaron que un grupo de hombres interceptó a los afectados, que viajaban en vehículos tipo RZR, cuatrimotos y camionetas, en la Avenida Fluvial, cerca del cruce con la Avenida Grandes Lagos, en el Fraccionamiento Fluvial Vallarta.

Los sujetos llegaron con armas largas apuntando directamente a sus objetivos. Tras detonaciones de arma de fuego, varias de las personas que formaban parte del convoy turístico habrían sido privadas de su libertad.

En el sitio quedó herido el empresario Joaquín Alba, dedicado al transporte de materiales de construcción, y quien supuestamente fue alcanzado al caerse de uno de los automotores tipo RZR. Más tarde falleció en el hospital.

Luego del ataque, las autoridades municipales localizaron tres vehículos que aparentemente eran de las víctimas. El Ayuntamiento, sin embargo, negó que hubiera un “levantón”.

