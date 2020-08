Sedena presenta los conceptos de diseño del proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

/COMUNICAE/ En menos de un año se ha logrado un avance importante en la construcción. Conocer los conceptos de diseño del AIFA Es una realidad que desde hace años es necesario un nuevo aeropuerto que alivie la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los más transitados del continente, por ello, luego de la cancelación del aeropuerto de Texcoco se planteó la opción de construir dos pistas en la Base Aérea No. 1 de Santa Lucía. En menos de un año se ha logrado un avance importante en la construcción del AIFA, a pesar de la coyuntura mundial, seguirá siendo necesario un nuevo aeropuerto, esto no sólo tiene que ver con la cantidad de pasajeros que se podrán recibir al año, sino a una mayor cantidad de mercancías que se podrán mover, generando un impulso a la economía nacional. Para la construcción del AIFA se tomó en cuenta mucha información para desarrollar las premisas que se tendrían que seguir en todo el proyecto, aquí las presentan: Austero en su diseño

Desde que se planteó la opción de construir el Aeropuerto de Santa Lucía se dijo que este sería un aeropuerto austero, pero de calidad mundial, para esto era necesario eliminar todo lo que no fuera esencial, basándose así en un concepto lógico y racional, donde convivan el aeropuerto y la Base Aérea Militar sin contratiempos. Eficiente y funcional

Sin incurrir en gastos de materiales de lujo, el Aeropuerto Felipe Ángeles tiene que ser un aeropuerto eficiente y funcional que brinde la atención necesaria a los pasajeros, mejorando la organización y circulación de los mismos, con flujos óptimos de equipaje, aeronaves, carga, vehículos y servicios. Sustentable y positivo

Es importante que el AIFA cumpla con las regulaciones en términos de consumo de energía, reduciendo las emisiones y la generación de desechos. El uso racional de los recursos y el apoyo a la recuperación de los mismos es pilar en el AIFA, generando un impacto positivo en la comunidad. Fácil de construir

El AIFA sigue una propuesta arquitectónica modular, esto quiere decir que se podrá ampliar fácilmente, utilizando materiales que son sencillos de conseguir en México, esto se desarrolló luego de analizar lo que se tiene disponible en el país para evitar la necesidad de materiales que serían costosos y complicados de obtener. Urbano y contextual

El AIFA será un aeropuerto integrado con su entorno, respetuoso de la arquitectura preexistente, como el casco de la Hacienda de Santa Lucía, generando así beneficios para la economía local y nacional. Flexible y modular

El AIFA podrá dar servicio por hasta 50 años y se ampliará conforme se vaya necesitando gracias a su diseño modular, gracias al uso de sistemas prefabricados y modularas se puede garantizar calidad y ejecución, adaptable al crecimiento futuro. Inclusivo y seguro

El AIFA será un aeropuerto incluyente, proyectando la gran diversidad cultural del país, en la construcción se siguen estándares de calidad mundial para garantizar la seguridad de usuarios y aerolíneas. Emblemático

El AIFA será un aeropuerto de calidad mundial basado en un concepto sencillo sin perder de vista la innovación, eficiencia y funcionalidad de todos sus componentes para proporcionar los servicios dignos y adecuados que requiere un aeropuerto.

