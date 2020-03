Seis hombres son detenidos por agredir a mujeres durante marcha del 8M en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.— Al menos seis hombres, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por presuntamente agredir a mujeres que asistieron a la macha realizada este 8 de marzo en la Ciudad de México, con motivo del Día internacional de la Mujer.

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que ya se inició una carpeta de investigación a los sujetos. Fueron aprehendidos por “su probable responsabilidad en delitos cometidos en agravio de mujeres manifestantes”.

Se presume –según la carpeta de investigación– que los individuos probablemente agredieron a varias mujeres, por lo que mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) solicitaron el apoyo de otros uniformados para realizar la detención de los seis sujetos en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico.

La #FGJCDMX inició una carpeta de investigación derivado de la puesta a disposición hecha por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes en seguimiento a una denuncia, detuvieron a seis hombres —entre ellos un menor de edad— — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) March 9, 2020

El agente del Ministerio Público inició la indagatoria por los delitos de ataques a la paz pública, amenazas, portación de objetos para agredir y lesiones dolosas. En tanto, a las víctimas se les ofreció apoyo médico y valoración psicológica.

También se solicitó la intervención de peritos en fotografía, criminalística, balística y química; así como de elementos de la Policía de Investigación para realizar una inspección en el lugar, así como solicitar imágenes de cámaras públicas y privadas, además de recoger testimonios.

Una vez integrada la indagatoria, el representante social de la Fiscalía General de Investigación definirá la situación jurídica de los detenidos; en tanto, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes resolverá la situación del menor de edad detenido.

Por su parte, a través de su cuenta de Facebook, la organización Abogadas con glitter denunció agresiones durante la marcha y después de la misma, mientras algunas de las mujeres regresaban a sus hogares.

“Durante el recorrido de la marcha hubo un grupo de hombres vestidos de rojo que le aventaban cuerdas a las compañeras y las jalaban (como si estuvieran pescando) para apartarlas del contingente y agredirlas azotándolas contra las cortinas comerciales y paredes”, informó la agrupación.

Indicó que dos mujeres fueron golpeadas por un presunto grupo de hombres extremistas religiosos, que llevaban bates y tasers frente a la Catedral Metropolitana, tras concluir la marcha. El grupo de abogadas ofrecerá asesoría a las afectadas.

“Ambas se dirigían al Metro de regreso a casa, una de ellas en compañía de su madre de la 3era edad, actualmente están en el MP50 en la colonia doctores en la Ciudad de México. Estamos tratando de recabar fotos, videos y testimonios para fortalecer la denuncia”, explicó la organización.

