Senador Narro propone formar cadena de solidaridad para enfrentar la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador José Narro Céspedes, de Morena, llamó a los mexicanos a crear una cadena de solidaridad para hacer frente a la pandemia de Covid-19 en nuestro país, y mitigar los daños colaterales derivados de este, como los problemas económicos que afectarán a trabajadores y empresarios.

A través de una transmisión en vivo por su cuenta de facebook, exhortó a sus compañeros senadores, a diputados y a funcionarios de alto nivel de los diferentes órganos de gobierno a donar el 50 por ciento de su sueldo y crear un fondo para la compra de insumos médicos requeridos en los centros de salud que atienden los contagios.

El objetivo, dijo, es ayudar a la población que resultará afectada por los embates de la pandemia, a quienes no cuentan con un sueldo fijo o se dedican al trabajo informal y a quienes posiblemente no podrán continuar con sus negocios por la cuarentena.

Adelantó que el Ejecutivo Federal hará un anuncio el fin de semana sobre un millón de apoyos, de 25 mil pesos cada uno, que serán destinados al sector de las micro y pequeñas empresas, a fin de que estas puedan mantener los sueldos de su fuerza trabajadora y que sus negocios, al finalizar la contingencia, permanezcan de pie.

Dichos prestamos, detalló, se otorgarían a una tasa preferencial de 6.5 por ciento, pero que los primeros cuatro meses estarían exentos de ella.

Permanecer en casa y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias ayudará a aminorar la propagación del virus y evitar una crisis humanitaria, indicó

Más adelante dijo que unidos como sociedad, con corresponsabilidad, es la mejor forma de apoyar al gobierno, quien ha actuado de manera puntual ante y ha movilizado a diferentes instancias en todo el territorio nacional.

Hoy tenemos nuevos retos a enfrentar como país y queremos enfrentarlos juntos, manifestó. Reafirmó que México se está preparando para dar la mejor batalla frente a la pandemia.

También solicitó la colaboración de médicos y especialistas de la salud a coadyuvar en esta emergencia nacional, refirió que este es el momento en que las y los mexicanos necesitan de ellos.

Dio a conocer recibieron un comunicado de amigos de diversos países de América Latina, quienes están construyendo una red de voluntades para fortalecerse y contribuir de diferentes formas las acciones contra la pandemia.

Esta eventualidad, reflexionó, es un llamado de la naturaleza para pensar y diseñar una nueva forma de vivir, de una manera más sustentable. Es necesario, dijo, hacer un alto en el camino, para amar la tierra, el agua, la naturaleza, y tratar a nuestros hermanos, los seres humanos, como lo que son, finalizó.

AM.MX/fm

