SEP adelanta y extiende vacaciones de Semana Santa por COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de establecer una reunión extraordinaria con el subsecretario de salud y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, informó en una conferencia de prensa que las clases de nivel básico a superior no serán suspendidas pero el periodo vacacional de Semana Santa se adelantará.

Esteban Moctezuma anunció que el 20 de marzo será el último día en que los niños y jóvenes del país asistirán a clases y las actividades académicas se reanudarán, tentativamente, el próximo 20 de abril.

“Estamos hablando de un receso de 30 días. Se tomarán medidas para recuperar dos semanas, 10 días que no habrá clases, porque las otras dos semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar”, precisó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que con esto se busca generar el distanciamiento social necesario para evitar la propagación del virus. La medida, dijo, busca reforzar la prevención de la transmisión del coronavirus a través del aislamiento.

Además de esto, la SEP anunció que serán suspendidos todos los eventos deportivos, cívicos y comunitarios en planteles de nivel básico y medio superior a fin de prevenir la propagación del COVID-19 en el país.

Moctezuma Barragán habló de varias disposiciones con la finalidad de apoyar la instalación de filtros sanitarios en las escuelas y fortalecer la higiene dentro de los planteles.

“Vamos a iniciar un trabajo muy importante de higiene escolar, no sólo para hacer frente a la epidemia del COVID-19, sino como una práctica permanente para aumentar la salud escolar, no sólo con efectos en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sino en toda la comunidad”, mencionó.



El funcionario mencionó que se establecerá una comisión de salud en cada escuela de la República Mexicana, la cual estarán dentro de los Consejos de Participación Escolar y vigilará los filtros de salubridad.

López-Gatell insistió en que, por ahora, México no se encuentra en una situación de “emergencia”, aunque las autoridades federales han decidido intensificar las medidas de prevención para reducir la velocidad de transmisión del COVID-19.

Hasta la noche de este viernes, el reporte oficial era de 26 casos confirmados.

