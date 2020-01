Sigue en proceso, investigación de First National Security

Cancún.– Al cumplirse 2 años y tres meses desde el cateo a la empresa de valores First National Security -empresa que era utilizada por el crimen organizado y políticos corruptos para resguardar contenido ilícito-, dicha compañía continúa confiscada y si bien el administrador no quedó sujeto a proceso por delitos contra la salud y delincuencia organizada, la empresa sí fue asegurada y vinculada a proceso por la probable responsabilidad en los delitos de omisión y encubrimiento.

Hasta la fecha solamente dos usuarios de la compañía de valores están tras las rejas: el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo y la jefa del Cártel de Cancún, Leticia Rodríguez Lara, alias “Doña Lety”, mientras 357 cajas continúan sin ser reclamadas, ya que no se puede demostrar el origen lícito de lo guardado en dichas cajas.

Los propietarios de las 357 cajas sin reclamar no han podido ser identificados debido a que se usaron identidades falsas o fueron alquiladas a través de prestanombres.

CONTENIDO ILÍCITO

En dichas cajas de seguridad que permanecen hasta el momento a disposición de la Fiscalía General de la República, porque sus dueños optaron por darlas por perdidas, se encontraron millones en pesos, dólares, euros, colecciones de monedas, joyas, relojes finos, barras de oro, armas, droga, tarjetas de crédito clonadas e insumos para la falsificación y clonación de las mismas.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, en agosto del 2017 la policía detuvo en Puebla a Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety” o “La 40”, una ex agente de la Policía Judicial Federal que se convirtió en la jefa del Cártel de Cancún, por lo que se inició la carpeta de investigación FED/SEIDO7UEIDCS-PUE/000740/2017.

En el curso de las indagatorias, quedó al descubierto que la narcotraficante guardaba parte del producto de sus fechorías en la empresa First National Security, por lo que un Juez federal obsequió la orden de cateo.

Al cumplimentarse el operativo el 9 de octubre del 2017 se comprobó qué efectivamente Rodríguez Lara tenía dos cajas de seguridad en las que encontraron droga, armas, alhajas y millones de dólares y pesos.

Con esos elementos, 12 días después se llevó a cabo un segundo cateo y se aseguraron otras dos cajas a nombre de Manuel Eligio Marrufo Trejo, secretario privado del ex mandatario quintanarroense, Roberto Borge Angulo, que tenía como única beneficiaria a Mariana Zorrilla Erales, ex presidenta del DIF y ex esposa de Borge Angulo.

Pero aún no se tenía evidencia plena de la relación de Borge Angulo con las cajas de seguridad de dicha empresa, aunque sería el mismo ex mandatario estatal quien llevaría a la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO) a la First National Security y se evidenciaría su vinculación a las mismas.

En febrero de 2018 el juez de Distrito, Alan Güereña Leyva, del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, con sede en Puente Grande, en la causa penal 0839/2018, descartó vincular a proceso a First National Security S.A. de C.V. por delincuencia organizada y contra la salud.

Fue cuando algunos medios a modo iniciaron una campaña en contra de las “injusticias” cometidas por la ahora Fiscalía General de la República y exigieron nuevamente que les regresaran las cajas.

Al no ser vinculada a proceso por tales ilícitos, la familia Ancona Teigell, administradora de la empresa de valores, pidieron a las autoridades “terminar con la pesadilla no sólo para el representante legal de First National Security, Santiago Ancona Teigell, sino también para la mayoría de los 1540 arrendatarios, que habían sido despojados de manera ilegal y arbitraria, violando todos sus derechos y robando el patrimonio de años de trabajo honrado”.

AM.MX/fm

