CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado se lleva a cabo uno de los conciertos más grande de la historia: One World: Together at Home, con la participación de más de 150 cantantes y actores de todo el mundo.

Este evento organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la organización Global Citizen busca brindar un fin de semana lleno de música y crear solidaridad y empatía hacia los profesionales de la salud que luchan contra el COVID-19 en estos momentos.

El concierto fue impulsado por Lady Gaga y se trasmite de manera simultanea en Facebook, YouTube, Twitter y algunas cadenas de televisión en Estados Unidos.

Esta iniciativa recuerda al histórico Live Aid de 1985, que reunió ante la audiencia a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para luchar contra el hambre en África, marcando un antes y un después en la historia de la música. De este magno concierto se desprendió la mítica canción We Are The World.

Entre las grandes estrellas que figuran en este concierto están The Rolling Stones, Paul McCartney, Andrea Bocelli, Billie Eilish, J Balvin, Maluma, Chris Martin, Céline Dion, Camila Cabello y muchos más.

La transmisión se dividirá en dos partes. A partir de las 13:00 horas (hora del centro de México) comenzó una maratón de seis horas en las que podremos ver a artistas como The Killers, Ellie Goulding, Jessie J, Hozier, Sebastián Yatra Sheryl Crow, Jack Johnson y Luis Fonsi.

Posteriormente, a las 19:00 horas, comenzará un concierto de dos horas de duración con Paul McCartney, Elton John y los Rolling Stones como protagonistas, acompañados por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

Continúa leyendo:

¡Gracias Tecate! ‘Sin Bandera’ en vivo en “Música entre brothers” durante la cuarentena

AMX/KMJ

The post Sigue la transmisión en vivo del concierto ‘One World: Together at Home’ appeared first on Almomento.mx.