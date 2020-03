CIUDAD DE MÉXICO.- La propagación del coronavirus COVID-19 sigue cobrando cuota en el mundo y ahora Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec han anunciado que suspenderán operaciones por lo que resta del mes de marzo.

Mediante un comunicado la cadena de parques de diversiones informó que las operaciones se suspenderán desde este domingo 15 de marzo y hasta finales del mismo mes.

“Si bien no se han reportado casos de Covid-19 en ninguno de nuestros dos parques, la seguridad de nuestros visitantes y miembros del equipo es siempre nuestra máxima prioridad”.

pic.twitter.com/O8Orv09M0U — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) March 14, 2020

Continúa leyendo:

Pluto TV: la plataforma de streaming que nos traerá a ‘Daria’ y más ¡totalmente gratis!

AMX/KMJ

The post Six Flags cierra sus parques en México por coronavirus appeared first on Almomento.Mx.