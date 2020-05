Snoop Dogg y Banda MS enloquecen a tuiteros con ‘Qué Maldición’

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay combinaciones que nos pueden parecer muy extrañas, pero aún así vale la pena aventurarse a probar, porque puede ser que resulte mejor de lo que esperamos y este es justo lo que sucedió con Snoop Dogg y la Banda MS.

Aunque los internautas estaban reacios a admitir que un trabajo en colaboración de la banda mexicana con el rapero podría ser una buena idea, esta mañana los tuiteros admitían que el esperado tema: “Qué maldición”, que casi alcanza las 200 mil reproducciones, fue una muy grata sorpresa.

Pero, ¿de dónde surgió la idea de trabajar juntos? Resulta que Snoop Dogg es un ferviente admirador de la música regional mexicana y la banda MS es una de sus favoritas.

Así lo comprobamos en un video que se filtró en redes, en donde se ve al famoso rapero realmente conmovido al escuchar la canción “Tengo que colgar” de la banda de las dos letras y fue así como fanáticos de ambos artistas pidieron a gritos esta colaboración.

No se diga más, acá te dejamos el rolón que está enloqueciendo a los tuiteros.

Acá algunas de las reacciones:

La Banda MS y Snoop Dogg

El Crossover que no sabíamos que necesitábamos😍 pic.twitter.com/ZhEYFYm16U — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) May 1, 2020

Qué maldición de la Banda MS con Snoop Dogg es lo mejor del 2020 hasta ahora pic.twitter.com/pPH8LLr5Pf — RUDY (@elrudybuddy) May 1, 2020

Yo con la nueva rola del Snoop Dogg y la Banda MS: pic.twitter.com/BeKMQKHdol — sᴇʙᴀsтιᴀɴ (@Ingrossotl) May 1, 2020

