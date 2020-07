A menos de un año de su estreno y de su gran éxito, Paramount Pictures anunció que habrá una segunda parte de la película de Sonic, además adelantaron que la secuela podría llegar a los cines el próximo 8 de abril de 2022.

Posponen los estrenos de Mulan, Avatar y Star Wars

Aunque aún no se han revelado detalles de la trama, se sabe que Miles “Tails” Prower, tendrá un papel importante en esta nueva cinta, además la dirección estará a cargo nuevamente de Jeff Fowler, y los guionistas Pat Casey y Josh Miller.

When the boys are hanging out without you pic.twitter.com/KgEnBDmZLj — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) July 20, 2020

Recordemos que Sonic fue totalmente rediseñada luego de que cibernautas se quejaron de la mala animación que en un principio presentaba el largometraje, aunque no se esperaba mucho de esta película, logró recaudar 146 millones de dólares tan solo en Estados Unidos y 306 millones en todo el mundo.

Comments

Comentarios

The post ¡Sonic The Hedgehog tendrá segunda parte! appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.