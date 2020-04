Sonora implementa ‘Quédate en Casa Obligatorio’ y establece condiciones para poder salir a las calles

SONORA.- Luego de que se registrara que la tasa de mortalidad por COVID-19 en el estado de Sonora se encuentra por encima de la media nacional, autoridades de salud de la entidad anunciaron la implementación del programa Quédate en Casa Obligatorio, Fase 2 a partir de este lunes 13 de abril.

A través de un comunicado, el Consejo Estatal de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, así como alcaldes municipales, informaron que Sonora ha registrado una tasa de mortalidad del 14 por ciento por el COVID-19, casi el triple del promedio en el país por lo que esta estrategia busca reducir las presencia de personas en las calles hasta en un 85 por ciento.

Hasta el momento ya se ha reducido un 45 por ciento la presencia de la población en las calles, sin embargo, antes el crecimiento exponencial de contagios y la falta de espacios y equipo para atender a un gran número de personas se ha decidido tomar medidas más estrictas.

Ante esto, las autoridades detallaron que se sancionará la utilización de vehículos particulares con más de una persona a bordo y en movilidad peatonal, no se permitirá el desplazamiento en grupos.

Delinearon, además, una lista de motivos por los cuales los ciudadanos podrán salir de sus casas y en función de ello, la autoridad municipal tendrá la facultad de aplicar sanciones administrativas en caso de desacato injustificado. Los motivos para salir de casa son los siguientes:

1. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad

2. Asistencia a centros sanitarios, hospitales o centros de salud o un establecimiento con actividad esencial.

3. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, únicamente si es actividad esencial

4. Retorno al lugar de residencia habitual

5. Asistencia y cuidado a mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables

6. Desplazamiento a entidades financieras (bancos)

Notificaron que las sanciones podrán ser apercibimiento, multa, arresto o uso de la fuerza pública para el traslado de personas a sus casas. También se pondrá a disposición del Ministerio Público los individuos que hayan dado positivo por COVID-19 y no respeten la cuarentena.

