Sony presenta Vision-S su auto eléctrico

A principios del año, Sony presentó el prototipo de lo que sería su primer auto eléctrico. Ahora la multinacional japonesa sorprende al anunciar que el Vision-S está listo para ser probado en las calles, aunque aún no estará a la venta. Sony retrasa el estreno de casi todas sus películas hasta 2021 Algunos de los adelantos de este impresionante auto, es su velocidad, pues es capaz de llegar del 0 a 100 km/h en 4.8 segundos, esto gracias a sus dos motores eléctricos situados en los ejes. Aunque por ahora Sony no tiene la intención de ponerlo a la venta del público, la empresa anunció que en los próximos meses será puesto a prueba en calles de Japón, Europa y Estados Unidos. El sorprendente auto cuenta con 33 sensores, los cuales le permiten tener conducción autónoma, además de reconocimiento de estado de ánimo de sus tripulantes.

