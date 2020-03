Sostiene Esteban Moctezuma videoconferencia con Ministros de Educación de Hispanoamérica y España por COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, sostuvo una reunión de alto nivel con Ministros y Viceministros de Educación de distintos países de Hispanoamérica y España, así como representantes de la UNICEF y UNESCO, con quienes compartió y analizó las acciones que se emprenden en las distintas regiones del país para mitigar los efectos de la propagación del virus COVID-19.

A través de una videoconferencia, que se realizó desde la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Moctezuma Barragán señaló que, ante el riesgo de contagio del coronavirus, y para mantener la prestación de servicios educativos, se decidió utilizar el internet y la televisión abierta para llevar educación a distancia a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en aislamiento voluntario.

Detalló que se tiene una conectividad, en todo el país, del 70 por ciento, aunque en las zonas rurales promedia un 48 por ciento, por lo que en esas regiones se llega a través de la televisión, que a nivel nacional tiene una cobertura arriba del 95 por ciento.

Cada nivel educativo, precisó, tiene un horario específico de clases, por lo que preescolar y primaria reciben cuatro horas diarias, y secundaria y bachillerato, tres horas diarias. Los alumnos que cuentan con internet utilizan la plataforma en línea @prende 2.0, con recursos digitales atractivos de educación básica. También se cuenta con el programa de Prepa en Línea y la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), abundó.

Para dar continuidad al ciclo escolar, el Secretario de Educación Pública informó que los contenidos del programa Aprende en Casa, para televisión e internet, se diseñaron con base en los aprendizajes establecidos en el catálogo de los libros de texto gratuitos.

Explicó que para el ciclo escolar 2019-2020 se entregaron alrededor de 180 millones de libros de texto gratuitos y que, durante la suspensión de actividades escolares, los alumnos de educación básica pueden acceder, de manera virtual, a sus contenidos a través de la app CONALITEG digital.

El titular de la SEP dijo que, a pesar de la suspensión de actividades escolares, la dispersión de becas se realiza con normalidad en todos los niveles, en beneficio de más de 10 millones de alumnos, con lo que -coincidieron los asistentes de esta reunión- se contribuye a la reactivación económica de las comunidades y pueblos, promoviendo el consumo local.

Durante el encuentro, los ministros de Educación reconocieron que la decisión del Gobierno de México de suspender las clases influyó en la merma del contagio de manera coincidente con lo que sucede en sus propios países.

Para las maestras y maestros, agregó, se puso en marcha una capacitación rápida, en habilidades digitales, a través de internet, los cuales están habilitados en la plataforma MéxicoX. Además, los docentes cuentan con la herramienta gratuita de Microsoft Teams, para que a través de aulas virtuales los maestros y alumnos puedan organizar sus clases en línea.

En particular, tanto Colombia como México, resaltaron la importancia que tiene la atención psicológica durante el periodo de aislamiento voluntario, por lo que la SEP, puso en marcha Educatel, para ofrecer apoyo psicológico relacionado con el COVID-19 para la población que lo requiera, y con la participación de instituciones educativas de todo el país, a través de los teléfonos: 55 3601 7599 y 800 288 66 88.

Moctezuma Barragán enfatizó que todo el esfuerzo que se ha realizado durante todo este periodo del receso escolar ampliado, que incluyó rutinas de activación física para los estudiantes, debe de continuar una vez superada la crisis sanitaria, ya que entre los frutos obtenidos se encuentra el mayor involucramiento de madres y padres de familia, con la educación de sus hijos, lo que debe permanecer para el futuro.

Finalmente resaltó que se diseñó con el apoyo de los sistemas públicos de comunicación una programación educativa, científica, cultural y de entretenimiento, que se utilizará, no sólo durante la ampliación de la suspensión de actividades escolares, sino en el periodo vacacional de semana santa y de pascua y en general, el tiempo que sea útil.

AM.MX/fm

The post Sostiene Esteban Moctezuma videoconferencia con Ministros de Educación de Hispanoamérica y España por COVID-19 appeared first on Almomento.Mx.