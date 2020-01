Star Wars: Force for Change y FIRST, invitaron a jóvenes a participar en el concurso “Crea tu droide”

CIUDAD DE MÉXICO.- Star Wars: Force for Change y la organización mundial educativa sin fines de lucro FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)– invitaron a jóvenes a usar su ingenio e imaginación para crear un nuevo diseño de droide como parte del concurso “Crea tu droide”.

Entre los finalistas, Ana Gabriela Lopez Espinosa, mexicana, fue reconocida con el tercer lugar gracias a su diseño QT-5. Su droide bien podría ser una contraparte del buscador ID9. Es un diseño capaz de moverse silenciosa y rápidamente, cuenta con un modo autodefensa, además de estar equipado con una cámara y una antena. Ana imaginó a su droide como el amigo perfecto para misiones secretas de espionaje. “Si el propietario es capturado y llevado, QT-5 podría escaparse para buscar información, pedir ayuda o incluso sabotear sin ser detectado gracias a su pequeño tamaño”, señala.

El droide que se coronó ganador fue el de la francesa Camille Manet. A decir de la propia Camille, el diseño Knave Puff (KP-1) “es muy leal, aunque fácil de ofender, pero nunca por mucho tiempo. Puede entrar en pánico, especialmente cuando quiere advertir a su dueño de un peligro, pero siempre está decidido a llevar a cabo su misión”. El diseño fue inspirado en el comportamiento juguetón pero temperamental que caracteriza a los droides de Star Wars.

Los ganadores fueron elegidos por un panel de jueces entre los que se encontraron el supervisor de efectos especiales de maquillaje Neal Scanlan; el vicepresidente de Lucasfilm y productor creativo John Swartz; el director creativo de Lucasfilm Pablo Hidalgo; el fanático de Star Wars y defensor de STEM, Mayim Bialik y el primer fundador e inventor del brazo LUKE, una prótesis revolucionaria inspirada en Luke Skywalker, Dean Kamen.

El droide ganador, el KP-1, estará en el próximo proyecto de Star Wars, pues será traído a la vida por Lucasfilm.

Este concurso se realizó en el marco del estreno en cines de Star Wars: El Ascenso de Skywalker; la nueva película de Lucasfilm que marca el final de la saga Skywalker y que estrenó el pasado 19 de diciembre en México y que está actualmente en cartelera.

