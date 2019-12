‘Star Wars: The rise of Skywalker’ fracasa en la taquilla china

CIUDAD DE MÉXICO.- La franquicia Star Wars ha llegado a su fin. Este fin de semana se estrenó la película que da cierre a la historia creada por George Lucas en los años 80. La cinta dirigida por J.J. Abrams no ha sido favorecida por la crítica y parece que en lo monetario tampoco le ha dio bien pues ha resultado un fracaso en uno de los mercados más grandes e importantes: China.

Según el reporte de Variety, la última película de Star Wars podría tener el desempeño más pobre de la nueva trilogía y de toda la franquicia. En las primeras funciones dentro del país asiático, El ascenso de Skywalker únicamente consiguió $2.2 millones de dólares, manteniéndose en cuarto lugar de la cartelera china por debajo de tres títulos nacionales.

Se estima que el filme protagonizado por Daisy Ridley alcance los 18 MDD en China lo cual no suena nada mal, aunque sis e pone en perspectiva, es muy poco comparado con lo que logró El despertar de la fuerza durante su primer fin de semana de proyecciones en el país asiático pues alcanzó los 52.3 millones de dólares; por su parte, Los últimos Jedi recaudó 28.7 MDD.

La diferencia es enorme y el estudio no esperaba una apertura tan floja para esta cinta que despide una franquicia que ha ganado fans a través de varias generaciones.

La crítica tampoco le ha favorecido pues los expertos la posicionan como la peor cinta de toda la saga, después del Episodio I, resaltando su mal guion lleno de fanservice que no permite que haya un desarrollo de la trama ni de los personajes.

