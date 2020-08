Supervisa GEM obra de electrificación y trabajos preventivos contra inundaciones en el Valle de Toluca

OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Obra Pública, realiza trabajos de electrificación en localidades del municipio de Ocoyoacac, con una inversión de 4.7 millones de pesos.

El titular de la dependencia, Rafael Díaz Leal Barrueta, recorrió calles del municipio de Ocoyoacac, donde los gobiernos estatal y municipal, así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), invierten 4.7 millones de pesos en la electrificación de casi 200 viviendas en 13 comunidades, donde ya se instalan 100 postes para sostener el cableado eléctrico en alta y baja tensión.

Además, el funcionario visitó el municipio de Mexicaltzingo, donde personal de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), desazolva y rectifica los bordos del río El Jaral, como parte de las acciones permanentes y preventivas de la temporada de lluvia.

En una longitud de mil 630 metros del cauce, en los municipios de Mexicaltzingo y Chapultepec, la CAEM ha extraído 11 mil 410 metros cúbicos de azolve, en beneficio de más de 22 mil habitantes de la zona y que, con estos trabajos, ven disminuidos los riesgos de desbordamiento por obstrucción de las aguas pluviales que incrementan el nivel del río.

