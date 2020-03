“Susana Distancia”, la heroína que luchará contra el coronavirus en nuestro país

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia diaria sobre el avance del COVID-19 en nuestro país, la Secretaría de Salud presentó a “Susana Distancia”, personaje que buscará evitar el contacto directo entre personas para detener la propagación del coronavirus.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la Salud, fue quien presentó al personaje animado.

“Susana Distancia” es una mujer con ropa en colores azul y rosa, y con un escudo en el pecho y la frente con las siglas “SD”.

Se dio a conocer que, a través de este personaje femenino en forma de súper heroína, se divulgará información sobre la sana distancia.

“Susana Distancia” nos enseña cuál es nuestro espacio, cuál es la sana distancia que debemos tener. Ese espacio es aquel que se hace entre dos personas a la hora de extender nuestros brazos”, explicó Ricardo Cortés Alcalá.

La heroína ya cuenta con una cuenta de Twitter en la que ya se pueden ver guías o consejos sobre la distancia que debemos tomar para mantenernos seguros en diferentes espacios.

Va mi recomendación de películas para la Jornada Nacional de Sana Distancia: pic.twitter.com/VQary5jLQf — Susana Distancia (@SusanaDistancia) March 21, 2020

