Suspenden filmación de ‘Misión Imposible 7’ por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El rodaje en Venecia de Misión Imposible 7, cinta de la saga protagonizada por Tom Cruise, fue suspendido ante la expansión del Covid-19 en Italia.

Según información de Deadline, la filmación de la cinta se ha detenido ante la emergencia de sanidad que enfrenta el país, pues hasta el momento el coronavirus ha dejado 7 muertos y 231 personas infectadas, colocando a Italia como el país europeo con más casos registrados.

Esto ha llevado al equipo de producción a cambiar el plan de filmación que se tenía pues la producción viajaría a Venecia para grabar algunas secuencias, lo cual no es una buena opción por el momento.

“Debido a una gran precaución por la seguridad y el bienestar de nuestro elenco y equipo y los esfuerzos del gobierno veneciano local para detener las reuniones públicas en respuesta a la amenaza del coronavirus, estamos alterando el plan de producción para nuestras tres semanas filmar en Venecia, la primera etapa programada de una producción extensa para Misión: Imposible 7,” informó un portavoz de Paramount Pictures.

Se mencionó que Tom Cruise no viajó hasta Venecia y al resto del equipo de producción se le dio un descanso y el permiso de regresar a casa hasta que esto sea resuelto. El estudio dijo que seguirá monitoreando la situación en conjunto con las autoridades de salud locales.

Hasta el momento no se ha dicho si la fecha de estreno de esta película se moverá debido a estos retrasos aunque, de seguir la alerta por el coronavirus en Italia, posiblemente opten por cambiar de locación para concluir el rodaje a tiempo.

Esta es una más de las situaciones en que el coronavirus ha afectado a la industria cinematográfica. En China los cines han permanecido cerrados para evitar contagios por lo que algunos estrenos han sido aplazados indefinidamente, golpeando de manera directa los ingresos en taquilla de muchas películas.

La séptima entrega de Misión Imposible llegará a los cines el 23 de julio de 2021.

