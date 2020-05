Tenemos que desterrar la subcontratación abusiva de nuestro país: Luisa Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO.- La subcontratación abusiva ha avanzado de manera acelerada como un mecanismo que han utilizado algunos empresarios para evadir las obligaciones laborales

Es necesario tener una legislatura a la altura de las circunstancias, que permita desterrar la subcontratación abusiva de nuestro país refirió Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante su participación en la Mesa de Alto Nivel en materia de Subcontratación, en el Senado de la República, Alcalde Luján refirió que los legisladores deben partir de una base y una realidad a la que nadie se puede negar, pues esta práctica ha lastimado el corazón de las relaciones laborales.

Recalcó que la subcontratación abusiva ha avanzado de manera acelerada como un mecanismo que han utilizado algunos empresarios para evadir las obligaciones laborales: el reparto de utilidades, no respetar la estabilidad en el empleo, la antigüedad, prima vacacional; lo que se suma a una red más compleja, la evasión a los institutos de Seguridad Social.

La encargada de la política laboral del país hizo énfasis en que el subregistro y la subdeclaración no solo impacta en los recursos de los institutos; sino, los propios fondos de ahorro de los trabajadores, quienes una vez que se retiren verán muy por debajo lo que pudieron haber guardado y lo que realmente ganaron durante su vida.

Asimismo, dijo, no solamente se debe legislar la subcontratación pensando en los derechos individuales de los trabajadores, pues dicha práctica también ha golpeado los derechos colectivos.

Luisa Alcalde dejó claro que, desde el inicio de la administración, la dependencia que encabeza hizo sinergia con otras instituciones federales con las que ha compartido información y realizado operativos en conjunto, que han permitido ubicar en dónde y de qué manera operan las empresas con estas prácticas ilegales.

Refirió que la STPS está en la disposición de compartir su experiencia, resultados y así llegar a un acuerdo de la modificación en las leyes para ser mucho más eficientes.

La mesa de trabajo permanente en materia de subcontratación quedó integrada por: Alejandro Salafranca por la STPS; Germán Martínez, senador de Morena; Kenia López acreditada por el PAN; Israel Zamora por el partido Verde; Marcela Mora, por Encuentro Social; Patricia Mercado por Movimiento Ciudadano; Carlos Aceves del Olmo por el PRI; Napoleón Gómez Urrutia como Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social; entre otros.

