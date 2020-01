Thalía estrena ‘Ya tú me conoces’ junto a Mau y Ricky

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante mexicana Thalía emocionó a sus fans con el lanzamiento de su nuevo tema titulado Ya tú me conoces, en colaboración con Mau y Ricky.

Esta es una producción pop llena con ritmos pegajosos influenciados por el género urbano. Este nuevo sencillo, es el primer lanzamiento musical de Thalía del 2020. Su último estreno musical fue Lindo pero bruto a dueto con Lali hace casi un año.

Para Mau y Ricky resulta muy emocionante colaborar con Thalía pues fue ella la primera en grabar una canción compuesta por los hermanos.

“Yo me acuerdo con el miedo y la incertidumbre de empezar una carrera nueva, de decirme: ‘Bueno, si esta canción me la graba Thalía, me dedico a esto; si no, es una señal de que esto no es a lo que me debo dedicar”, dijó Ricky en una entrevista.

El video del nuevo sencillo de Thalía fue dirigido por David Bóhorques y la canción se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

