CIUDAD DE MÉXICO.- En una entrevista para The Guardia, Martin Scorsese dejó entender que su filme The Irishman, podría ser su último trabajo cinematográfico como director.

“Los cines han sido comandados por películas de superhéroes, ya sabes, sólo personas volando, golpeando y chocando. Lo que está bien si quieres verlo, es sólo que no hay espacio para otro tipo de película”, señaló el director.

Las dificultades que el director encontró a la hora de rodar The Irishman, sumadas a la compleja situación de la industria audiovisual, hacen que Scorsese se plantee si continuar o no con su carrera. Algo lógico teniendo que cuenta que su última película, que empezó su camino en Paramount, fue rechazada cuando el presupuesto superó los 100 millones de euros.

“No sé cuántas más podré hacer, así que quizá ésta es la última película que haré. Por lo tanto, la idea era, al menos, conseguir hacerla y puede que algún día que la proyecten en el National Film Theatre de Londres o la Cinemateca de París. No estoy bromeando”, explicó el cineasta.

Después de 25 películas y 14 documentales, Scorsese ya está pensando en dejar la silla de director, aunque lo haría de la manera en que menos lo imagino pues suena molesto debido al rumbo que ha tomado la industria, por lo que el siguiente paso sería darle un lugar a la siguiente ola de directores que quizá la entiendan mejor.

“El hecho de que una película sea comercial no significa que no pueda ser arte. Lo que ha consumido los cines es producto. Un producto debe ser consumido y desechado. Por ejemplo una película comercial como Singin’ In The Rain: puedes verla una y otra vez. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a proteger la forma de arte?”, declaró Scorsese.



Continúa leyendo:

Por este tuit acusan de transfobia a J.K. Rowling, autora de Harry Potter

AMX/KMJ

The post ‘The Irishman’ podría ser la última película de Martin Scorsese appeared first on Almomento.Mx.