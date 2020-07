‘The Lullaby of Life’ el juego mexicano que planea conquistar Apple Arcade

A partir de hoy, un nuevo juego se agregó a la plataforma de apple, y es que The Lullaby of Life, no es cualquier videojuego, este fue desarrollado por la empresa tapatía 1 Simple Game, y se espera que sea un éxito en Apple Arcade. Lanzan videojuego para concientizar por la pandemia de Covid-19 The Lullaby of Life, es un juego de rompecabezas con aventura y exploración, en palabras de sus creadores “es un juego sobre el descubrimiento, en el que el jugador controla a BomBo, un ser que nace del vacío del cosmos con el poder de tocar notas musicales”. El juego ya se encuentra dentro del servicio de Apple Arcade, y es el quinto que desarrolla 1 Simple Game. Uno de sus juegos más conocidos es “Mucho Taco”, lanzado en 2015 y que fue descargado por más de 2 millones de personas en todo el mundo. The post ‘The Lullaby of Life’ el juego mexicano disponible en Apple Arcade appeared first on Estado del Tiempo.

