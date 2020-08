BAJA CALIFORNIA.- De enero a agosto de 2020 el gobierno municipal de Tijuana registró una inversión de más de 922 millones de dólares para la región; creando así 20 mil 122 empleos.

Esta inversión es parte del compromiso del alcalde Arturo González Cruz para impulsar la reactivación económica de al entidad.

Al respecto, el funcionario afirma que el Covid-19 no ha frenado el interés de inversión en la localidad, tanto de empresas nacionales como de las internacionales.

Tan solo durante este año la inversión ha tenido un registro del 16.72 por ciento. Los principales sectores de inversión en el estado son el desarrollo inmobiliario, automotriz, industria y esterilización.

Del total de inversión registrada de este año, más de 530 millones de dólares son de capital nacional, mientras que la de capital extranjera proviene en su mayoría de Estados Unidos y fue de más de 392 millones de dólares.

Continúa leyendo:

Sectur emite denuncia por daños a la imagen turística de México

AM.MX/vgs

The post Tijuana logra inversión de 933 mdp durante 2020 appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.