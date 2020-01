Tlalpan realiza operativos contra ambulantaje y de verificación de romerías

CIUDAD DE MÉXICO.— Con el objetivo de combatir el ambulantaje y promover la cultura de la prevención, la alcaldía Tlalpan, a cargo de Patricia Aceves, llevó a cabo operativos en la zona de hospitales y en distintas romerías de la demarcación.

El pasado 5 de enero se realizaron recorridos en las romerías de Isidro Fabela, Homún, Bonfil, Tlalcoligia y Miguel Hidalgo. Ahí, se instruyó a los comerciantes que no habían cumplido con el pago de sus trámites comerciales a que se regularizaran, para la correcta función de sus negocios.

Se solicitó a los vendedores el comprobante de pago para acreditar el derecho a vender en vía pública. A quienes no contaban con el recibo, se les exhortó a realizar el pago del documento en el centro bancario correspondiente.

Además, lass autoridades retiraron puestos de venta de alcohol y de animales, los cuales violaban las normativas de comercio en vía pública. Cabe destacar que no se encontraron puestos con juegos pirotécnicos.

Por otra parte, este viernes 10 de enero se llevó a cabo un operativo en la Zona de Hospitales, donde se retiraron 28 puestos ambulantes, de la avenida de San Fernando hasta el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía sobre Avenida Insurgentes.

Previamente, el pasado 29 de diciembre se llevaron a cabo recorridos para la revisión de romerías y mercados en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), en el Centro de Tlalpan, en el Mercado Público Plaza Mexicana de San Lorenzo Huipulco, Villa Coapa y la colonia Isidro Fabela.

Con estas acciones, la alcaldía de Tlalpan refrendó su compromiso con la implementación de las normativas para la prevención y el control de la vía pública, para la generación de espacios de libre tránsito para la ciudadanía.

#Entérate Tlalpan verifica mercados y romerías Se revisaron instalaciones eléctricas, salidas de emergencia e instalaciones de gas ¡Consulta toda la información en el siguiente boletín! https://t.co/8NPAofj7b5#CultivandoComunidad pic.twitter.com/toOPXvsc55 — Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) December 30, 2019

Te recomendamos:

AM.MX/dsc

