Trabaja Grupo Gigante para todos los héroes sin capa que apoyan en el sector médico

/COMUNICAE/ Con la entrega de comidas a diferentes hospitales, se reconoce la incansable labor de quienes están cuidando la salud de todos los mexicanos Es una realidad que Grupo Gigante trae en su ADN el espíritu altruista que lo ha caracterizado por más de 57 años y como parte de su labor, en medio de la pandemia del COVID-19, ha adecuado todavía más su compromiso con todos aquellos héroes sin capa que han mantenido en movimiento este país. De esta forma, a través de Fundación Gigante, se solidarizó con aquellos especialistas como doctores, enfermeras, personal de vigilancia y limpieza de clínicas y hospitales que están atendiendo a los afectados por Coronavirus y que siguen dando muestra de compromiso, responsabilidad y amor por su profesión. Son quienes tienen el primer contacto con los infectados por el virus. Al día de hoy ya se registran 235 mil comidas entregadas, gracias a una extraordinaria coordinación entre el área de banquetes de Grupo Presidente que prepara los alimentos, junto con Toks, Beer Factory, Shake Shack, Panda Express y El Farolito, todos ellos pertenecientes al Grupo Restaurantero Gigante, quienes han llevado una “ayuda con sabor”. Es de resaltar que esta noble acción impulsó a que otras importantes empresas como Banco Santander, se sumaran a la causa y aportaran a Fundación Gigante 67 mil comidas calientes en beneficio del personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), así como del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, lo cual beneficia ampliamente a aquellos grupos del primer sector que están atendiendo a los pacientes de COVID-19 Y la cadena de ayuda continua, y es que Zurich Santander también quiso poner su granito de arena con la donación de 58 mil comidas más, con lo que se ha tratado de reconocer la labor fundamental que ofrece el personal médico y sus colaboradores al interior de los nosocomios destinados a librar la batalla contra la pandemia. Es preciso recordar que además de los hospitales especializados que se mencionaron, también resaltan el Hospital General Dr. Enrique Cabrera, el Hospital Regional de Tlalnepantla, el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos del ISSSTE, así como la Unidad Médica Familiar 16 de Cancún. A lo largo de su existencia, Fundación Gigante siempre ha demostrado su gran expertise en el tema de Responsabilidad Social y en esta ocasión no ha sido la excepción, además de las importantes alianzas conseguidas para seguir sumando en pro de México y su gente, pues se quiere un país sano y productivo. Fuente Comunicae

