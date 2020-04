Trabajan Sectur y Secretaría de Salud en lineamientos para el cierre gradual de hoteles durante la contingencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, informó hoy que la dependencia a su cargo y la Secretaría de Salud, encabezada por Jorge Alcocer Varela, trabajan en estrecha comunicación y coordinación para establecer diversas medidas que determinen la actividad del sector hoteleros durante la emergencia que vive el país y el mundo.

Indicó que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y su equipo de epidemiología se encuentran preparando los lineamientos y procedimientos sanitarios para implementar el cierre gradual de los hoteles.

Asimismo, el titular de Sectur agradeció a las autoridades de la Secretaría de Salud estar tomando en cuenta las consideraciones que ha sugerido la Secretaría de Turismo en este tema.

AM.MX/fm

