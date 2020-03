Tráiler final de Black Widow revela el plan de Taskmaster

CIUDAD DE MÉXICO.— A unas semanas del estreno de Black Widow, Marvel lanzó el nuevo y último tráiler de la película individual de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson)… ¡y por fin da un vistazo al villano al que deberá enfrentarse la super espía: Taskmaster!

No se sabe exactamente el lugar cronológico en el que tendrá lugar esta película, en especial por los hechos de Avengers: Endgame y el trágico destino de Natt. Sin embargo, en esta nueva película se contará la vida de la espía antes de formar parte de SHIELD y revelará la familia que tenía antes de conocer al resto de los superhéroes con los que salvó al universo.

El nuevo avance profundiza en su relación con Yelena, el personaje de Florence Pugh. Ambas se consideran hermanas, pero no se sabe si lo serán realmente o es sólo una forma de referirse a la otra luego de formar un vínculo durante sus años de formación dentro del programa Viuda Negra.

Según el tráiler, Taskmaster se ha apoderado de la creación de espías, quienes pierden la capacidad de tomar decisiones propias y quedan a la disposición del villano. Es por ello que Natasha tiene que reclutar a viejos amigos para detenerlo y para evadir a las viudas que están tras de ellos.

También podemos ver los poderes de Taskmaster: puede copiar el estilo de pelea de cualquiera. Lo vemos usar un escudo como lo hace Capitán América, lanzar flechas muy precisas como Hawkeye y utilizar unos guantes con garras muy similares a los de Pantera Negra. También tiene una agilidad y movimientos similares a los de Spider-Man.

Y acá te dejamos el tráiler:

Black Widow es la primera película de la Fase 4 de Marvel y llegará a cines este 1 de mayo. Y según la sinopsis oficial, el formato de este filme es la de un thriller de espías. La película será seguida por Eternals, a principios de noviembre.

La cinta está dirigida por la australiana Cate Shortland, quien se ganó el favor del estudio luego del éxito de Berlin Syndrome, además de las repetidas sugerencias de Johansson para contratarle. Esta sería la segunda película del estudio dirigida por una mujer luego de Capitana Marvel.

Here’s your look at the new poster for Marvel Studios’ #BlackWidow! See it in theaters May 1. pic.twitter.com/Q2KU0xXjiN

— Marvel Entertainment (@Marvel) March 9, 2020