Tras incendio, demolerán y reconstruirán nave mayor de La Merced

CIUDAD DE MÉXICO.— A dos semanas del incendio registrado en el mercado de La Merced, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que será demolida y reconstruida la nave mayor, debido a los daños irreparables que provocó dicho siniestro. Además, se reveló que el fuego fue originado por un corto circuito.

Hoy, la #JefaDeGobierno e integrantes de su gabinete presentaron los avances en la rehabilitación del Mercado de La Merced por el incendio del 24 de diciembre de 2019. También atendieron a las y los locatarios afectados. #CiudadDeDerechos pic.twitter.com/X0g9XwK6SA — Gobierno CDMX (@GobCDMX) January 10, 2020

Este viernes, autoridades capitalinas se reunieron con locatarios afectados, a quienes les dieron a conocer los resultados del peritaje realizado por el Instituto de Seguridad para las Construcciones a la estructura de este mercado, el cual determinó que la conflagración dañó la estructura del inmueble.

“No puede haber una rehabilitación, porque de acuerdo con todos los estudios, la loza y las columnas están muy debilitadas”, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a apoyar a los trabajadores de este centro de comercio.

La gobernadora Claudia Sheinbaum @Claudiashein informó que el incendio en la Nave del mercado de la Merced fue debido a un sobrecalentamiento de cables en las áreas afectadas y que algunas partes de dicha zona se tienen que demoler y reenconstruir de inmediato. #merced #incendio — Kevin Ramírez (@KevinRamc) January 10, 2020

La mandataria capitalina indicó que en una semana va a arrancar la demolición, no sin antes hacer una serie de estudios de protección civil; una vez concluida, va a iniciar la reconstrucción; estimó que este año podrían volver los locatarios a este punto de comercio.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Desconcentrada de Venustiano Carranza aseguró que, de acuerdo con el peritaje, “el incendio se produjo por una falla por un sobrecalentamiento que provocó un corto circuito, cuyas chispas eléctricas hicieron contacto con materiales combustibles que se encontraban en ese lugar, cuestión que originó el incendio”.

La jefa de Gobierno #CDMX, @claudiashein, anunció que demolerá y construirá la nave mayor del mercado de la #Merced tras el incendio. @yuririasierra en #ImagenNoticias pic.twitter.com/rPW6LkWVHg — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 10, 2020

En tanto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, señaló que hay 500 locales afectados directamente y 654 indirectamente; 2 mil 359 trabajadores contabilizados, quienes van a ser atendidos durante seis meses con el seguro de desempleo, que consta de un apoyo mensual de dos mil 641 pesos.

Mientras que el alcalde en Venustiano Carranza, Julio César Moreno, presentó opciones para reubicar a los locatarios afectados por el incendio, entre ellas el estacionamiento norte que posee una superficie de mil 441 metros cuadrados. Enfatizó que van a buscar el consenso con los locatarios para definir su nueva ubicación.

