Trata IPN síndrome climatérico con técnicas de acupuntura

CIUDAD DE MÉXICO.- Para ofrecer un tratamiento alternativo a pacientes con síndrome climatérico que no pueden recibir sustitución hormonal o quieren evitar los efectos secundarios de ese tipo de terapia, especialistas del Instituto Politécnico Nacional brindan atención con distintas técnicas de acupuntura a pacientes de entre 40 y 65 años, con el propósito de modular la expresión del gen relacionado con los síntomas vasomotores y emocionales que se presentan en esa etapa.

En ese sentido, el proyecto que llevan a cabo en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH), los médicos y estudiantes de la especialidad en Acupuntura Humana, Karina Román García, Isabel Rosas Martínez y Camilo Alberto Pinzón Galvis, bajo la dirección de la doctora Flavia Becerril Chávez, se orienta a favorecer el estado de salud de las mujeres mexicanas en climaterio, a quienes aplican terapia con acupuntura, auriculoterapia y electroacupuntura para aliviar la sintomatología leve, moderada o severa que presentan.

La doctora Becerril Chávez mencionó que el propósito del estudio es ofrecer una alternativa a las pacientes que presentan bochornos, sudoración nocturna y alteraciones emocionales, pero por antecedentes tumorales no pueden recibir sustitución hormonal, así como para aquellas personas que quieren evitar los efectos secundarios de dicho tratamiento.

Resaltó que en México se estima que el síndrome climatérico afecta a más del 10 por ciento de la población femenina con edades entre 40 y 54 años de edad y el 80 por ciento de ese porcentaje presenta síntomas que repercuten en su calidad de vida, por lo que el tratamiento con las técnicas de acupuntura representan una buena opción para disminuir o eliminar la sintomatología que presentan las mujeres en esa etapa de la vida.

Para el estudio se dividirá a los pacientes en tres grupos, al primero de ellos se le aplicará acupuntura, al segundo auriculoterapia y al tercero electroacupuntura. Además se les realizará una historia clínica completa y se aplicará la escala de vida Menopause Rating Scale (MRS), con el propósito de determinar el nivel de la sintomatología en el aspecto vasomotor, psicológico y genitourinario.

Posteriormente se tomará una muestra de sangre a las participantes y, con el apoyo de la investigadora de la ENMH, Virginia Sánchez Monroy, se medirá en las plaquetas la expresión del gen que está estrechamente vinculado con la calcitonina (hormona producida en la tiroides), la cual tiene relación con los síntomas vasomotores (bochornos y sudoraciones).

Luego del análisis se aplica el tratamiento correspondiente a cada grupo, el cual consiste en 10 sesiones (media hora a la semana). Al término de la terapia se tomará una nueva muestra de sangre para analizar la modulación del gen.

Los jóvenes investigadores señalaron que actualmente no existen reportes científicos de cómo actúa la acupuntura en la modulación del gen, por lo que este estudio permitirá determinar la relación que existe entre su nivel de expresión y la disminución de los síntomas vasomotores.

“Cuando una mujer está en la etapa de climaterio ocurre una vasodilatación periférica que da origen a los bochornos y sudoración. Debido a que está probado que la acupuntura, la auriculoterapia y la electroacupuntura tienen efecto antiinflamatorio, tenemos la teoría de que el efecto será favorable”, precisaron.

La doctora Flavia Becerril mencionó que el efecto del tratamiento varía de una persona a otra y los síntomas se reducen o desaparecen de acuerdo con el nivel de afección. “El protocolo debe cumplir con parámetros específicos, que en este casos son 10 sesiones, pero las participantes que lo requieran pueden seguir atendiendo su sintomatología en la Clínica de Acupuntura de la ENMH, pero de manera independiente al proyecto”, afirmó.

Con esta investigación Karina Román García, Isabel Rosas Martínez y Camilo Alberto Pinzón Galvis obtendrán el grado de especialistas en Acupuntura Humana. Pueden participar en el proyecto personas que tengan entre 40 y 65 años y se encuentren en la etapa de climaterio.

Las personas interesadas en participar en el proyecto pueden llamar al 55 5729 6000 extensiones 55555, 55532 y 55590, o pueden acudir a la Clínica de Acupuntura de la ENMH, ubicada en Avenida Guillermo Massieu Helguera 239, colonia La Escalera, Alcaldía Gustavo A. Madero. C. P. 07320, en la Ciudad de México.

