Trump sugiere “una inyección de desinfectante” para tratar el coronavirus

WASHINGTON. – En su rueda de prensa diaria, Donald Trump se preguntó por nuevas maneras podría haber para combatir al “enemigo invisible” al interior del cuerpo humano. El mandatario se mostró maravillado por el poder destructor que han demostrado ciertos desinfectantes y la luz solar y propuso usar estos métodos para el combate del virus en pacientes.

“Supongamos que golpeamos el cuerpo con una tremenda luz ultravioleta, o simplemente con una luz muy poderosa”, dijo. “Dicho eso, supongamos que traes esa luz dentro del cuerpo, a través de la piel o de alguna otra manera. Después veo el desinfectante, que lo deja KO en un minuto, ¿hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección? Porque ves que entra en los pulmones y hace un daño tremendo en los pulmones, así que sería interesante probarlo”.

Trump hizo la polémica propuesta luego de que Bill Bryan, director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento del Seguridad Nacional, llevará a cabo una exposición sobre determinadas medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Aunque los efectos nocivos de el uso inadecuado de estos productos son bien conocidos, el mandatario no dudo en elucubrar sobre sus usos. Además, buscó la aprobación de Deborah Birx, coordinadora de la respuesta al coronavirus en la Casa Blanca. “No como tratamiento” respondió la doctora Birx, pero Trump insistió en que es “una gran cosa para indagar”.

La comunidad científica y el servicio de emergencias del Estado de Washington no tardaron en contestar al mandatario vía Twitter, donde pidieron a la población que “no coman pastillas de detergente ni se inyecten ningún tipo de desinfectante”.

El doctor Ryan Marino, experto en toxicología de los hospitales universitarios de Cleveland escribió: “para quien necesite escuchar esto esta noche: los productos que usas para matar directamente virus y bacterias normalmente matan células humanas sanas también”.

Whoever needs to hear this tonight:

Products that you use to directly kill viruses and bacteria usually kill heathy human cells, too.

— Ryan Marino, MD (@RyanMarino) April 24, 2020