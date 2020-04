TV Azteca pide no hacer caso a López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la pandemia mundial la cadena de televisión TV Azteca pidió no hacer caso a las recomendaciones dadas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la emisión de este viernes 17 de abril del programa de noticias Hechos, el presentador Javier Alatorre pidió “ya no hacerle caso a Hugo López-Gatell” pues “sus cifras ya se volvieron irrelevantes”.

“Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell“, expresó Alatorre.

Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. pic.twitter.com/09Zjcyw4Gu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2020

En un reportaje transmitido en el noticiero aseguró que gobernadores de diferentes entidades desmintieron los datos que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud e incluso afirmó que López-Gatell “aceptó sus falsedades” en una entrevista con el Wall Street Journal.

Basado en una acusación de Javier Bonilla, el gobernador de Baja California por Morena, el conductor Javier Alatorre afirmó que hay una “pérdida de confianza total”.

El pasado 25 marzo, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca, dirigió un polémico mensaje a sus trabajadores y colaboradores, sobre la pandemia del coronavirus, virus del cual dijo “no moriremos pero si de hambre” y que “la vida tenía que continuar”. “Sabemos que el miedo es muy mal consejero y hoy nos han metido a todos el miedo a morir por el virus”, dijo Salinas Pliego. Según aseguró el empresario, la mayoría de los casos por COVID-19 no son mortales y el 90 por ciento de las personas infectadas van a superar la enfermedad. De esta manera TV Azteca renovó su llamado a desobedecer las medidas de la Secretaria de Salud para enfrentar la pandemia por coronavirus que hasta este viernes ha causado un total de seis mil 875 casos de COVID-19 y 546 muertes en México. Al respecto, la Segob ratificó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “continuará siendo escrupuloso en garantizar la libertad de expresión consagrada en la Constitución, sabiendo que esta libertad no ampara la difamación, la calumnia o la desinformación a través de noticias falsas”. Por su parte, las redes sociales se volcaron en contra de esta campaña de TV Azteca usando los hashtags #FueraTVAzteca, #BoicotTVAzteca y #YoLeCreoaLopezGatell. Anoche se tiró por la borda cualquier ilusión de que @Azteca apostara a ser un poco menos maligno que @Televisa en el contexto de democratización actual. Fui vetado durante una década por esa televisora.😡 Ahora a nosotros nos toca vetar a ellos.👊🏾#ApagaAzteca#FueraTvAzteca pic.twitter.com/nFeZfSlwel — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) April 18, 2020 La autoridad sanitaria de este país en su conjunto son cuadros técnicos, no políticos, son autoridades qué ponen el derecho a la salud sobre todas las cosas. Peligroso es el llamado que hace Tv Azteca, no es cosa menor, causarían la muerte de muchos mexicanxs. #FueraTvAzteca — Dra. Carmen Medel Palma (@DraMedelPalma) April 18, 2020 Reto públicamente a que @Javier_Alatorre se haga presente en la conferencia técnica del Doctor @HLGatell, y con datos, estadísticas e información, demuestre que las acciones de las autoridades de salud son falsas e intrascendentes.

O que pase al basurero de la historia. TvAzteca. — Junne (@Miriam_Junne) April 18, 2020 Continúa leyendo:

