Uber se va de Colombia

CIUDAD DE MÉXICO.— Uber anunció este viernes que dejará de dar servicio en Colombia a partir de las 0:00 horas del próximo 1º de febrero de 2020.

Esto, en cumplimiento a un fallo emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad colombiana encargada de proteger la libre competencia y derechos de los consumidores, el cual orden suspender sus operaciones a Uber.

Adiós… ojalá hasta pronto. #UnaSolucionParaUberYa pic.twitter.com/rQPbjdWZR9 — Uber Colombia (@Uber_Col) January 10, 2020

“Uber respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta, responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia”, señaló la empresa en un comunicado.

La compañía indicó que considera que la decisión es arbitraria, por lo que, dijo, apeló el fallo y está recurriendo a recursos legales. Consideró que este fallo “va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”, apuntó.

El fallo, emitido el pasado 20 de diciembre, determina que Uber viola las nomas que regulan el mercado ya que crea oferta y pone a disposición de usuarios el servicio de transporte público individual de pasajeros y con ello, se genera una ventaja significativa en el mercado. Es decir, genera una competencia desleal.

Uber resaltó que está usando todos los recursos legales para defender “el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88 mil socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”.

Se va Uber de Colombia. Una lamentable noticia para miles de personas que encontraron allí una fuente de empleo y también una manera ágil, cómoda y segura para movilizarse. El Gobierno y un sector radical de los taxistas son los responsables — Yesid Lancheros (@YesidLancheros) January 10, 2020

Colombia es el primer país del continente americano en cerrarle las puertas a la empresa. Aunque, aclaró, Uber Eats no se verá afectado por el fallo. “Adiós… ojalá hasta pronto. #UnaSolucionParaUberYa”, así anunció la noticia en su cuenta de Twitter.

