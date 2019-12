Universal lanzará versión mejorada de ‘Cats’ después de su estreno mundial

CIUDAD DE MÉXICO.-En un acto sin precedentes, Cats, la película musical que nos cuenta la historia de la tribu de los gatos Jélicos, estaría siendo actualizada a una nueva “versión mejorada” después de su estreno mundial.

Tras el estreno exclusivo de Cats hace algunos días, la situación se ha tornado difícil para la película. Los críticos no dejan de emitir comentarios negativos en su contra y las calificaciones pintan para ser más decepcionantes. El musical que aspiraba a ser el éxito en salas durante la época decembrina se ha venido abajo.

The Hollywood Reporter indica que Universal enviará a cines una versión actualizada de la película la cual contendrá “algunos efectos visuales mejorados”. Una de las claves de Cats es la tecnología usada para dotar al elenco de un pelaje digital bastante realista, pero al parecer la cinta necesitaba ajustes adicionales antes de su estreno.

No está del todo claro qué ajustes tendrá esta nueva versión, pero reportes de personas que ya vieron la película indican que, por ejemplo, en algunas escenas la mano de una de las protagonistas no pasó por un tratamiento digital e incluso se llega a observar su anillo de bodas.

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9

— Jenelle Riley (@jenelleriley) December 22, 2019