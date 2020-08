Urgen legisladores al Ejecutivo a reactivar comedores comunitarios

CIUDAD DE MÉXICO.- A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Mario Zamora Gastélum presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal un programa de comedores comunitarios en todo el país, a fin de garantizar el derecho humano a la alimentación, principalmente en los municipios con altos índices de pobreza.

El legislador argumentó que en 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que la población con carencias de acceso a los alimentos fue de 25.5 millones de personas, las cuales viven una situación de inseguridad alimentaria severa y moderada.

A esos datos se suman un millón 30 mil 366 personas que perdieron su empleo entre marzo y mayo de este año, por el confinamiento derivado de la pandemia, según el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Zamora Gastélum recordó que desde el inicio de la contingencia sanitaria el titular del Ejecutivo ha señalado que no habrá ni rescates de bancos, ni de empresas y tampoco se condonarán impuestos.

De igual forma, la propuesta de establecer el ingreso único vital como un apoyo de emergencia para la población más necesitada, por un monto de tres mil 746 pesos mensuales, no ha sido aceptada ni aprobada en el Poder Legislativo, a pesar de que esta medida garantizaría el consumo de alimentos a quienes han perdido su empleo

Conforme a la información del CONEVAL, en 2017 el Programa de Comedores Comunitarios logró tener cobertura en las 32 entidades federativas, con presencia en el 26 por ciento de los municipios del país.

Pese a los resultados al gobierno determinó no asignar recursos a dicho programa a partir del año 2019. Debido a la contingencia sanitaria, agregó el senador, se redujo el 75 por ciento del presupuesto a las entidades de la administración pública federal.

“Por lo que resulta necesario que de esos recursos se destinen a la puesta en marcha de comedores comunitarios a nivel nacional, con el propósito de atender a los sectores vulnerables y a los afectados por la pandemia”.

La propuesta del senador Mario Zamora fue turnada de manera directa a la Tercera Comisión de la Permanente para su análisis y dictamen correspondiente.

AM.MX/fm

The post Urgen legisladores al Ejecutivo a reactivar comedores comunitarios appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.